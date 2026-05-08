Kocaeli'de sattığı aracın parasını vermeyen baba-oğulu öldüren sanığa ev hapsi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran çifte cinayet davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sattığı otomobilin parasını alamadığı iddiasıyla tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında tabancayla öldüren 76 yaşındaki sanık İzzet Kalyon, sağlık durumu gerekçesiyle ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

SOKAK ORTASINDA KANLI HESAPLAŞMA

3 Temmuz 2025 tarihinde Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi 220. Cadde’de, Mehmet Canımoğlu (60) ile oğlu Aykut Canımoğlu (30), sokakta karşılaştıkları İzzet Kalyon ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

76 yaşındaki Kalyon’un tabancayla ateş açması sonucu baba ve oğul ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet ve Aykut Canımoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırının ardından kaçan şüpheli İzzet Kalyon ise polis ekiplerince Gölcük ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"1 MİLYON 600 BİN LİRALIK OTOMOBİLİN PARASINI ALAMADIM"

“Kasten öldürme” suçundan hakkında iki kez müebbet hapis cezası talep edilen sanık, ilk duruşmada dikkat çeken savunmalarda bulundu.

İzzet Kalyon, maktul Aykut Canımoğlu ile geçmişte aynı iş yerinde çalıştıklarını belirterek, oğlunun üzerine kayıtlı otomobili 1 milyon 600 bin lira karşılığında satın aldığını ancak araç devrinin yapılmasına rağmen ödeme alamadığını öne sürdü.

Olay günü hastaneye gitmek üzere evden çıktığını ifade eden sanık, maktullerle tesadüfen karşılaştığını, alacağını istemesi üzerine tartışma yaşandığını savundu. Kalyon, tartışma sırasında korktuğunu ve öldürüleceğini düşündüğü için silahını kullandığını iddia etti.

MAHKEME ADLİ TIP RAPORU İSTEDİ

Sanığın avukatları, müvekkillerinin ileri derecede kanser hastası olduğunu belirterek sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olmadığını savundu. Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanığın sağlık durumunun tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi.

Ayrıca mahkeme, olay sırasında maktullere ait olduğu ileri sürülen silah iddialarının da araştırılmasını istedi.

ADLİ TIP RAPORU TAHLİYEYİ GETİRDİ

Mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda, sanığın mevcut kanser hastalığı nedeniyle cezaevi koşullarında kalmasının sağlık açısından uygun olmadığı yönünde değerlendirme yapıldı.

Raporu inceleyen mahkeme heyeti, İzzet Kalyon’un sağlık durumunu dikkate alarak tutukluluk halinin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığın “ev hapsi” şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Karar sonrası davanın ilerleyen süreçte yeniden görüleceği ve yargılamanın tutuksuz devam edeceği öğrenildi.