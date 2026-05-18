Kocaeli'de temel kazısı sırasında toprak kaydı

Kocaeli'de korku dolu anlar..

Saat 15.00 sıralarında İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Arzu Sokak’ta meydana gelen olayda, inşaat için temel kazısı yapılan bölgede toprak kayması oldu.

BİNALARIN ALTINDAKİ TOPRAK KAYDI

Kayan toprak kütlesi inşaat sahasına yayıldı. Üst kısımdaki 5 binanın alt kısmı boşaldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

5 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından risk taşıdığı belirtilen 5 bina tahliye edilerek mühürlendi.

Binalarda yaşayanlar konukevlerine ve yakınlarına gitti.

"İZMİT BELEDİYESİ GERÇEKTEN BİZİ ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Evlerinden tahliye edilen vatandaşlardan Nazlı Maral, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında İzmit Belediyesine sert tepki gösterdi.

Maral, şu ifadeleri kullandı:

“Bir insan hayatı nasıl hiçe sayılır siz de bakarak görebilirsiniz. Olay olalı yaklaşık 2,5 saat oldu. Belediye ekipleri yeni geldi. Hiçbir açıklama yok. Bu insanların kafalarında soru işaretleri var. İnsanlar bir anda evlerinden çıkarıldıkları için açıklamaya ihtiyaçları var.



Müteahhit 'Ben proje çizdirmeye gidiyorum, benlik bir şey yok' diyor. Belediye ekipleri yeni geldi. Onlar da 'Bizlik bir şey yok, haberimiz olmadan proje dışına çıkılmış' diyor. İzmit Belediyesi gerçekten bizi çok büyük hayal kırıklığına uğrattı.”

"İNSANLAR ÇÖZÜM VE AÇIKLAMA BEKLİYOR AMA HALA YOK"

Tüm vatandaşların bir açıklama beklediğini ifade eden Maral, "Her şeyden önce bu insanlar bir açıklama bekliyor. Şurada bir ölüm mü olmalıydı? Şu anda 5 bina boşaltıldı, toplam 56 kişi yaşıyordu. İnsanlar çözüm ve açıklama bekliyor ama hala yok. Bilgi de gelmedi, herkes tanıdıklarında kalacak. Bizim barınmadan ziyade bu hale gelene kadar belediye neredeydi, hiç mi kontrol etmedi? Bu insanlar bununla ilgili bir açıklama istiyor" diye konuştu.

Evlerinden tahliye edilen vatandaşların konukevlerinde ya da yakınlarının yanında konaklayacağı öğrenildi.