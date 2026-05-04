Kocaeli'de tır, alt geçitte mahsur kaldı
Başiskele ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu suyla dolan alt geçitte sıkışan tırın imdadına ekipler koştu.
Kocaeli'de sağanak etkili oldu.
Sanayi Mahallesi Karamürsel Caddesi’nde sağanak nedeniyle Kiraz Deresi taştı, caddedeki alt geçit suyla doldu.
TIR MAHSUR KALDI
Alt geçidi kullanmak isteyen tırın sürücüsü araçta mahsur kaldı.
Şoförün, ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ
İtfaiyecilerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Alt geçit, 2 yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Belediye ekiplerinin su tahliye çalışmalarının ardından tırın bulunduğu yerden çıkarılacağı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)