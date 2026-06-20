Kocaeli'de traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı
Kocaeli'de kontrolden çıkıp duvara çarpan traktörden savrulan sürücü, aracın altında kalarak ağır yaralandı.
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi'nde Ergün Ö., traktörüyle çalışmak üzere arazisine gitmek üzere evden ayrıldı.
Engebeli yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Ergün Ö.'nün kullandığı traktör, yol kenarında bulunan evin duvarına çarptı.
DURUMU AĞIR
Çarpmanın etkisiyle traktörden savrulan Ergün Ö., aracının tekerleğinin altında kalarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 45 yaşındaki çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)