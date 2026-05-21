Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Çayırova ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, bir kamyonette 300 bin sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zehir tacirlerine göz açtırılmadı.
Bu kapsamda Kocaeli’de başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.
UYUŞTURUCU TİCARETİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gebze Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda tespit edilen bir şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.
300 BİN SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ
Takip sonucu Çayırova ilçesinde durdurulan kamyonette arama yapıldı.
Aramalarda 300 bin adet sentetik hap ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)