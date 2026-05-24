Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 40 milyon uyuşturucu hap üretimi engellendi

Zehir tacirlerine göz açtırılmadı.

Bu kapsamda Kocaeli’de başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışma başlattı.

Emniyet tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 21-22 Mayıs tarihlerinde Gebze ve Darıca ilçelerinde uyuşturucu üretimi yapan kişiler tespit edildi.

İŞ YERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda saha ve analiz çalışmalarını derinleştiren ekipler, gece saat 03.00 sıralarında Darıca ilçesindeki iş yerine operasyon düzenledi.

161 KİLOGRAM HAP KAPSÜLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda, 40 koli içine gizlenmiş net ağırlığı 1 ton 80 kilogram olan ve yaklaşık 40 milyon uyuşturucu hap üretimine yetecek miktarda ham madde ile 14 koli içerisinde 161 kilogram hap kapsülü ele geçirildi.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında, 21-22 Mayıs tarihlerinde Gebze ve Darıca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin üretim tesisi olarak kullandığı belirlenen adreslerde de arama yapıldı.

1 MİLYON 700 BİN SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 1 milyon 700 bin sentetik ecza hapı, 3 milyon hap üretimine yetecek 264 kilogram ham madde ve 19 üretim makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 1’i tutuklandı.