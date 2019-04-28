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Kocaeli'de yağan yağmurlar barajları doldurdu

Kocaeli'de bulunan Yuvacık Barajı, son yağışlarla birlikte yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

İHA | 28.04.2019 - 10:39..
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Geçtiğimiz haftalarda Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle barajlardaki doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı.

BARAJ TAMAMEN DOLDU

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan 51 metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı da yağan yağmurlar sonucu tamamen doldu.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı’nda yüzde yüzlük doluluk oranına ulaşıldığı bildirildi.

14 MİLYON 0 BİN METREKÜP SU DOLDU

Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi havadan görüntülenirken, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı’nda da doluluk oranı yüzde 62 seviyesinde 14 milyon 10 bin metreküp olarak ölçüldü.

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