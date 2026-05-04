Kocaeli’de zincirleme kaza: İki tır arasında ezilen otomobil hurdaya döndü

Kocaeli’de sabah saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazası, D-100 kara yolunu adeta felç etti. Bir kamyonet, iki tır ve bir otomobilin karıştığı kazada, otomobil iki ağır vasıta arasında sıkışarak tamamen hurdaya döndü. Kazanın şiddeti çevrede büyük panik yarattı.

KÖPRÜ ALTI MEVKİSİNDE ZİNCİRLEME KAZA

D-100 karayolunun İstanbul istikameti Yenidoğan Mahallesi köprü altı mevkiinde belediye kamyoneti, soda yüklü tır, otomobil ve konteyner yüklü tırın karıştığı kazada, zincirleme çarpışma yaşandı.

OTOMOBİL İKİ TIR ARASINDA EZİLDİ

İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, önündeki tıra arkadan çarptı. Bu çarpışmanın ardından arkadan gelen başka bir tır, duramayarak otomobile vurdu. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, iki tır arasında sıkışarak ağır hasar aldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile belediye kamyonetinin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçlarda sıkışma ihtimaline karşı ekipler yoğun çalışma yürüttü.

SÜRÜCÜ OLAYI ANLATTI

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Soda yüklü tırın sürücüsü, kazanın ani geliştiğini belirterek otomobilin duramayarak kendisine çarptığını ifade etti. Olayda iki kişinin yaralandığını, ancak durumlarının iyi olduğunu söyledi.