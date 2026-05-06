Kocaeli'nde çöp evde yaşayan yaşlı adam kurtarıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayan sakinler, ikinci kattaki daireden gelen ağır kokular ve daire sakini S.K.’den haber alamamaları üzerine durumu polis ekiplerine ve muhtara bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açtıklarında tavana ulaşan çöp yığınları ve bu yığınların arasında bitkin düşmüş yaşlı bir adamla karşılaştı.

Eşini 20 yıl önce kaybeden ve iki çocuğu farklı şehirlerde yaşayan S.K.’nın, yaklaşık bir yıldır evinden dışarı çıkmadığı belirlendi.

TEMEL İHTİYAÇLARI KOMŞU VE BELEDİYE TARAFINDAN KARŞILANMIŞ

Sağlık sorunları ve sık sık bayılması nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan yaşlı adamın, bu süreçteki temel ihtiyaçlarının ise kapısına yemek bırakan komşuları ve belediye ekiplerince karşılandığı öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilen S.K., sağlık kontrollerinin ardından belediyenin barınma merkezine yerleştirilerek koruma altına alındı.

KAMYON DOLUSU ÇÖP EVDEN ÇIKARILDI

Adrese Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Temizlik çalışması başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucu evden kamyon dolusu çöp çıkardı.

Kamyona yüklenen çöpler, imha edilmek üzere götürüldü. Tamamen çöplerden arındırılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

DAİRESİNDEN HİÇ ÇIKMADI

Ayrıca S.K.’nın, yaklaşık 1,5 yıl önce icra yoluyla elinden çıkan dairesinden hiç çıkmadığı anlaşıldı.

''BİR SENEDİR DIŞARI ÇIKMIYORUM''

Ayakta durmakta zorlandığını ve rahatsızlığından dolayı çöpe gidemediğini söyleyen S.K., "Ayakta uzun süre durunca bayılıyorum. Ayakta uzun süre duramıyorum. Çocuklarımdan bir tanesi Bursa'da evlendi, diğeri Ankara’da çalışıyor. Ara sıra geliyorlar. Bir senedir dışarı çıkmıyorum.

Allah razı olsun belediye ve komşular yemek getiriyor ama birçoğunu yiyemiyorum. Çöpe gidemiyorum. Yaşlılar için bir yer varmış galiba, beni öyle bir yere yerleştirme imkanları olursa iyi olur" dedi.

''KOMŞULAR ARAYIP GELMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER''

Daireyi 1,5 yıl önce icradan yatırım amacıyla satın alan Ufuk Aksu, komşuların ihbarıyla İstanbul'dan Gebze'ye geldiğinde mülkünde birinin yaşadığını fark etti. Aksu, "Komşular arayıp gelmem gerektiğini söylediler. Geldiğimde ise beyefendinin yaşadığını öğrendim. 'Bu durumda ne yapabiliriz?' diyerek kaymakamlığa başvurduk.

Kaymakamlık ise bize mahkeme yoluna gidilmesi gerektiğini söyledi. Beyefendi hem eve hem de kendisine zarar vermiş.

''BEYEFENDİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ''

Tıbbi riskler olduğu gibi çevreyi olumsuz etkileyecek yangın riski de var. Zabıta ekipleri geldi içeriyi temizlediler, beyefendi de hastaneye sevk edildi. Umarım kendisine uygun bir yer ayarlanır.

Bina için ise sağlamlığı konusunda şüphelerimiz var. Belediyelerle görüşmelere başlayacağız. Eğer sağlam değilse yıkım talebinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.