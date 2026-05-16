Kocaelispor, Ahmet Sağat'ın sözleşmesini feshetti

Kocaelispor Kulübü, 29 yaşındaki oyuncusu Ahmet Sağat ile vedalaşıldığını duyurdu.

Süper Lig takımlarından Kocaelispor'da, forvet oyuncusu Ahmet Sağat ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Ahmet Sağat'ın sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Ahmet Sağat'a teşekkür eder, kalan kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

2024'TE TRANSFER OLDU

Kocaelispor'a 17 Temmuz 2024'te transfer olan 29 yaşındaki Sağat, yeşil-siyahlı formayla çıktığı 32 maçta 6 gol attı, 3 asist yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)