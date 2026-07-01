Kocaelispor, Makana Baku'yu kadrosuna kattı
Kocaelispor Kulübü, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Atromitos'ta forma giyen Makana Baku'yu transfer ettiğini duyurdu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Kocaelispor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Alman futbolcu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile Makana Baku arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
40 MAÇA ÇIKTI
Baku, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Atromitos'ta geçen sezon kupa dahil 40 maçta sahaya çıktı.
28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 13 gol attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)