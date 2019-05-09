Eski kokain bağımlısının hayatı bebeğiyle değişti

Kader A., babası Ş.A.'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle 12 yaşındayken evden kaçtı. Üç sene boyunca yetiştirme yurdunda, sonrasında oradan da kaçıp sokaklarda ve arkadaşlarında kalan Kader A., ailesine izini kaybettirdi.

Restorantlarda garsonluk yapan, daha sonra bir dövme stüdyosunda çalışmaya başlayan Kader A., uyuşturucu madde kullanmaya başladı.

BEBEĞİ KABUL ETMEDİ

Çalışıp kazandığı paralar, zamanla bağımlısı olduğu kokaine ve diğer uyuşturuculara gitti.

2016 yılında ise bir erkekle tanıştı. Talihsiz Kader, sorunlar yaşayınca ondan da ayrıldı ve bir süre sonra hamile olduğunu öğrendi. Birlikte yaşayıp ayrıldığı bu erkek bebeği kabul etmeyince, hamile olan Kader A. tek başına ortada kaldı.

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"BENİ YAŞAMA BAĞLAYAN ŞEY, BEBEĞİM OLDU"

Uyuşturucuyu bırakmak için doktora başvuran yeşil kartlı Kader A., hamileliğinin son iki ayına girdiğinde, Gürçeşme semtinde oturan ve hurda toplayıp satarak geçimini sağlayan babası Ş.A. ile annesi Fadime A.'nın yanına geldi.

Çift, seneler sonra ilk defa gördükleri tek çocuklarına sarılıp, gözyaşı döktü.

Başından geçen olayları anlatan Kader A.'ya, ailesi sahip çıktı. Anne ve babasıyla yaşamaya başladıktan bir süre sonra dünyaya gelen bebeğe, 'Muhammed' ismi verildi.

Bir yandan uyuşturucu bağımlılığı tedavisini sürdüren, bir yandan da bebeğine bakan Kader A., kendisini iyi hissettirdiğini söylediği dini ibadetlere ağırlık verip, tesettüre girdi.

Ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Kader A., "Beni yaşama bağlayan şey, bebeğim oldu. O benim hayatıma yeni bir anlam kattı, o yaşama sebebim oldu. Tek isteğim, onu sağlıklı şekilde yetiştirebilmek ve faydalı biri haline getirmek." dedi.

"ONUN BANA İHTİYACI VAR"

Bir buçuk seneyi aşkın süredir tedavisine devam edildiğini belirten Kader A., "Muhammed bana umut getirdi. Şimdi tek düşündüğüm şey, tedavimin tamamlanması ve ona sağlıklı şekilde bakabilmek. Yeşil kart sahibiyim, ancak kullandığım ilaçların hepsi karşılanmıyor. Bebeğim dolayısıyla az bir miktar da olsa maaş da alıyorum, ancak bu miktarın azlığı nedeniyle geçinemiyorum. Onun bana ihtiyacı var ve ben olmadığım zaman sürekli ağlıyor. Çok küçük olduğu için bırakamıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum." dedi.