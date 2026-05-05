"Kokuşmuş ayak" meyvesi faydalarıyla cezbetti! Tropik ormanların gizli süper gıdası...

Bilimsel adı Hymenaea courbaril olan ve keskin kokusuyla dikkat çeken "kokuşmuş ayak ağacı", yüzyıllardır hem besin hem de şifa kaynağı olarak kullanılıyor.

Son araştırmalar, bu bitkinin modern gıda endüstrisi için de önemli bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Güney Meksika’dan Amazon havzasına, Karayipler’den tropikal ormanlara kadar geniş bir alanda yetişen bu ağaç, yerel halk tarafından algarrobo, guapinol ve jatobá gibi farklı isimlerle biliniyor.

İlk bakışta kokusuyla ön yargı yaratan bu bitki, aslında içerdiği besin değerleriyle dikkat çekiyor.

Ağacın meyvesinde bulunan soluk renkli posa, hafif tatlı ve unumsu bir tada sahip. Kolayca kuruyabilen bu yapı sayesinde posa öğütülerek uzun süre saklanabiliyor.

GÜÇLÜ BESİN KAYNAĞI

Yüzyıllardır yerel topluluklar bu posayı un haline getirerek yulaf lapası, içecekler ve basit unlu mamuller hazırlıyor. Bu yönüyle ağaç, hem geleneksel mutfağın hem de günlük beslenmenin bir parçası olmayı sürdürüyor.

Aynı zamanda hayvanlar için de önemli bir besin kaynağı olan ağaç, geleneksel tıpta da kendine yer buluyor.

Özellikle sindirim sistemi rahatsızlıkları ve kronik solunum yolu enfeksiyonlarına karşı destekleyici olarak kullanıldığı biliniyor.