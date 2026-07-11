Koleksiyoner Mehmet Çebi anlattı: Poşetten Hafız Osman'ın hilyesi çıktı

Geleneksel Türk sanatının ayakta kalması adına önemli çalışmalar gerçekleştiren koleksiyoner Mehmet Çebi, anlattığı hikayelerle de önemli kazanımlar sağlıyor.

Son olarak Fatih Altaylı'nın programına katılan Mehmet Çebi, yaşadığı bir olayı paylaştı.

POŞETTEN ÇIKAN DEĞERLİ ESER

Çebi, Nişantaşı'nda yürürken 30'lu yaşlarında bir adam poşet taşıyarak yanına yaklaşıp "Mehmet Çebi'yi arıyorum" dediği anları anlattı.

Adam poşeti açınca içinden Hafız Osman Efendi'ye ait, son derece temiz ve yüzde 98 korunmuşlukta, orta boy bir Hilye-i Şerif levhası çıktığını belirtti.

"FİKRİNİ DEĞİŞTİRİRSEN SENİ DÖVERİM"

Adamın levhayı 2 bin dolara satmak istediğini, fazla gelirse teklif yapabileceğini söylediğini aktaran Çebi, o gün adama 60 bin dolar verdiğini söyledi.

Satıcıya "Fikrini değiştirirsen seni döverim" diye esprili bir uyarıda bulunan Çebi, adamın parayı görünce çok mutlu olduğunu ifade etti.

PARANIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Çebi, bu miktarın satıcı için yıllarca çalışmayla kazanılabilecek, bir nişan yüzüğü veya semtte bir daire fiyatına denk geldiğini vurguladı.

O anları paylaşan Çebi, hikayesiyle yüzlerde tebessüm yarattı.