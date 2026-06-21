Kolombiya sandığa gidiyor: İkinci tur yarışı başladı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kritik bir eşiğe ulaştı. İlk turda hiçbir adayın yeterli çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle bugün düzenlenen ikinci tur oylamada seçmenler yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.

Seçim yarışı, aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella ile sol ittifak adayı Iván Cepeda arasında geçiyor. Ülkenin siyasi geleceğini şekillendirecek yarışta iki adayın da ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında tamamen farklı vaatleri bulunuyor.

SAĞ VE SOL ADAY KARŞI KARŞIYA

Seçimin ikinci turunda yarışan Abelardo de la Espriella, kampanyasında sert güvenlik politikaları ve dış ilişkilerde Batı ile yakınlaşma mesajlarıyla öne çıkıyor. De la Espriella, seçimi kazanması halinde ABD ve İsrail ile ilişkileri güçlendireceğini ifade ederken, suç örgütleriyle mücadelede daha sert bir güvenlik stratejisi izleyeceğini vurguluyor.

Adayın en dikkat çeken vaatleri arasında ise ülke genelinde 10 mega hapishane inşa edilmesi ve silahlı örgütlere karşı kapsamlı operasyonlar yürütülmesi yer alıyor.

Rakibi Iván Cepeda ise sosyal devlet politikalarına ağırlık veren yaklaşımıyla seçmenlerin karşısına çıkıyor. Cepeda, özellikle yoksullukla mücadele, gelir eşitsizliğinin azaltılması ve sosyal yardımların genişletilmesi gibi başlıkları ön plana çıkarıyor.

TRUMP’TAN DE LA ESPRIELLA’YA DESTEK

Seçim sürecine uluslararası bir boyut kazandıran açıklama ise ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi.

Trump, kamuoyunda “Kaplan” lakabıyla tanınan Abelardo de la Espriella’ya destek verdiğini açıklayarak Kolombiyalı seçmenlere sandığa gitme çağrısında bulundu. Bu açıklama, Latin Amerika siyasetinde dış müdahale tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

PETRO’DAN DIŞ MÜDAHALE TEPKİSİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Trump’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Petro, söz konusu desteğin ülkenin iç işlerine müdahale niteliği taşıdığını savunarak, Kolombiyalı seçmenlere herhangi bir dış etki altında kalmadan oy kullanmaları çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Petro’nun açıklamaları, seçim sürecindeki siyasi gerilimi daha da artırdı.

GÖZLER SANDIKTAN ÇIKACAK SONUÇTA

Seçimin galibi, 7 Ağustos tarihinde görevini mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’dan devralacak. Yeni liderin, ülkenin ekonomik yönelimini, güvenlik politikalarını ve uluslararası ilişkilerini belirleyecek olması nedeniyle sonuçlar hem Kolombiya’da hem de uluslararası arenada yakından takip ediliyor.

Seçim sonuçlarının, Latin Amerika’da güç dengelerini etkileyebilecek yeni bir siyasi dönemin başlangıcı olabileceği değerlendiriliyor.