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Kolombiya Savunma Bakanı istifa etti

Kolombiya'da 8 çocuğun öldüğü hava saldırısı sonrası Kolombiya Savunma Bakanı Botero, istifasını Devlet Başkanı Ivan Duque’ye sundu.

İHA | 07.11.2019 - 11:23..
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Kolombiya hükümeti, beklenmedik bir istifa sarsıldı.

DEVLET BAŞKANI'NA İSTİFASINI SUNDU

Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero, hava kuvvetlerinin ağustos ayında Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) karşı düzenlediği bir operasyonda 8 çocuğun ölümünün ardından baskıların artması üzerine Devlet Başkanı Ivan Duque’ye istifasını sundu.

"TOPLANTI SONUNDA KARAR ALDIM"

Botero yaptığı açıklamada, “Mevcut siyasi durumu görüşmek üzere Devlet Başkanı ile yaptığım toplantıda, alınan en uygun kararın Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmek olduğuna karar verdi. Kısa bir süre sonra ilgili mektubu sundum.” dedi.

Kolombiya Savunma Bakanı istifa etti

HAVA OPERASYONU SONU OLDU

Kolombiya ordusu, güneydeki Caqueta bölgesinde yeniden silahlı eylem kararı alan FARC’a ait bir kampa hava operasyonu düzenlemişti.

Operasyonda, 12 yaşındaki bir kız çocuğu dahil toplam 8 çocuk hayatını kaybetmişti. Operasyon ağustos ayında yapılmasına rağmen, uzun süre gizlendikten sonra ortaya çıkmıştı. Öldürülen çocukların FARC üyesi olduğu iddia edilse de Botero, kampta yaşları 18'den küçük çocukların yaşadığını bilmediklerini söylemişti.

Öte yandan, Kolombiya’da genel grev çağrısı yapıldı. Ülkedeki farklı toplumsal hareketler, yerli halklar, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, 21 Kasım’da hükümetin kamu politikalarına karşı ulusal grev çağrısında bulundu.

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