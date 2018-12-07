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Kolombiya’da binlerce öğrenci sokağa çıktı

Başkent Bogota'da; 4 bine yakın öğrencinin katıldığı protesto yürüyüşlerinde, maskeli kişilerin bir belediye otobüsüne zarar vermesi üzerine polis müdahale etti, 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 09:03..
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Kolombiya’da, öğrencilerin, hükümet karşıtı gösterilerinde 2 kişi gözaltına alındı.

SOKAK PROTESTOLARI

Hükümetin, yükseköğretime ve kamu üniversitelerine daha fazla kaynak ayırmasını isteyen ve 2 aydan fazla süredir genel eğitim grevi yapan öğrenciler, bir yandan bu konuda hükümetle müzakerede bulunurken, bir yandan da protestolarını sürdürüyor.

Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen eş zamanlı protesto yürüyüşlerine, en yoğun katılım başkent Bogota’da sağlandı.

Kolombiya’da binlerce öğrenci sokağa çıktı

POLİS MÜDAHALESİ

Bogota’nın, birçok bölgesinde başlayıp, kent merkezinde sona eren yürüyüşlere Pedagoji Üniversitesi, Ulusal Üniversite ve diğer eğitim kurumlarından yaklaşık 4 bin öğrenci katıldı.

Yürüyüş boyunca öğrenciler ve polis arasında ufak çaplı gerginlikler yaşandı. Kolombiya çevik kuvveti ESMAD, Caracas Caddesi üzerinde maskeleri kişilerin bir belediye otobüsüne zarar vermesi üzerine göstericilere müdahalede bulundu. ESMAD’ın gaz bombalı müdahalesi ile ikiye bölünen göstericiler polise taş, sopa ve boya atarak karşılık verdi. Polis bu sırada 2 göstericiyi gözaltına aldı.

Kolombiya’da binlerce öğrenci sokağa çıktı

Yeniden bir araya gelen öğrenciler, kent merkezine kadar yürüyüşe devam etti.

Bogota’nın tarihi Bolivar Meydanı’nda birleşen protestocu öğrenciler, burada bir müddet bekledikten sonra dağıldı.

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