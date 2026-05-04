Kolombiya'da canavar kamyon kontrolden çıktı: 3 ölü 40 yaralı

Kolombiya’nın Popayan kentine bağlı Bulevar Rose arazisinde düzenlenen Canavar Kamyon 2026 etkinliğinde modifiye edilmiş kamyon engellerin üzerinden geçerken kontrolden çıkarak izleyicilerin bulunduğu alana daldı.

Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 40 kişi yaralandı.

Belediye Başkanı Juan Carlos Munoz, kadın sürücünün kontrolü kaybederek güvenlik bariyerini aştığını belirterek, "Bulevar Rose bölgesinde meydana gelen kazada 40 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Bu elim olay bizi derinden üzdü" ifadesini kullandı.

"ARAÇ BİR ANDA HIZLANDI VE FREN YAPILAMADI"

Polis Müdürü Julian Castaneda, El Tiempo gazetesine yaptığı açıklamada kazanın mekanik arızadan kaynaklandığını ve aracın fren sisteminin devre dışı kaldığını belirtti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini ifade eden Castaneda, "Bu özel bir etkinlikti. Mekanik bir arıza meydana geldi ve araç pistten çıktı. Araç bir anda hızlandı ve fren yapılamadı. Sürücünün sağlık durumu ise stabil" dedi.