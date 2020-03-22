Kolombiya'da hapishanelerde mahkumlar isyan başlattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılması nedeniyle insanlar korku ve endişe içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Kolombiya'da da salgının önüne geçebilmek için yetkililer önlemler alıyor.

MAHKUMLAR İSYAN ÇIKARDI

Başkent Bogota, Jamundi, Combita ve Ibague şehirlerindeki çok sayıda hapishanede isyan çıkaran mahkumlar, yatakları ateşe verdi ve güvenlik güçleriyle çatıştı.

Mahkumların, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle ayaklandığı belirlenen olaylarda, şu ana kadar ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

"SOKAĞA ÇIKIYORUZ"

Bogota'da bulunan La Modelo ve Picota hapishanelerindeki mahkumların, avluya çıkarak hapishane duvarlarına tırmandığı ve "Sokağa çıkıyoruz!" şeklinde bağırdığı belirtildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, hapishanelerde çıkan ayaklanmalara müdahale ettiğini duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'daki hapisanelerde yaklaşık 123 bin mahkum bulunuyor.