Kolombiya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’ya bir süre önce İtalya’nın Milano kentinden gelen ve hastalık belirtileriyle sağlık kuruluşunda tedavi altına alınan 19 yaşındaki bir Kolombiyalıda koronavirüs tespit edildiği kaydedildi.
TEDAVİ EDİLİYOR
Bogota Büyükşehir Belediye Başkanı Claudia Lopez de sosyal medya hesabından açıklama yaparak, hastanın 2 Mart’ta kentteki hastanelerden Santafe Vakfı'nda tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.
'PANİK YAPMAYIN' UYARISI
Planlanan önlemlerin alındığını ve bu yönde hareket edeceklerini vurgulayan Lopez, Kolombiyalılardan panik yapmamalarını istedi.