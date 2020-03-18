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Kolombiya'da koronavirüs tatbikatı yapılacak

Koronavirüs vakası sayısının 75 olduğu Kolombiya'da, başkent Bogota'nın olası bir karantinaya hazır olması için 4 günlük bir karantina süresi olacak.

AA | 18.03.2020 - 09:33..
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Yaklaşık 7.5 milyon insanın yaşadığı Kolombiya'nın başkenti Bogota’da, koronavirüs salgını karşısında, 4 günlük bir süre belirlendi.

Şehirde tam karantina provası uygulanacak.

İHTİYAÇLAR BELİRLENECEK

Bogota Büyükşehir Belediye Başkanı Claudia Lopez, 20 Mart'ta başlayıp 23 Mart akşamı sona erecek tatbikatın, olası bir karantina durumunda ihtiyaçların tespit edilmesi ve ortaya çıkacak aksaklıkların görülmesi amacıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kolombiya'da koronavirüs tatbikatı yapılacak

EVLERDE KALINACAK, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYACAK

Tatbikat boyunca Bogotalıların evlerinde kalacağını ve ihtiyaçların belediye tarafından sağlanacağını belirten Lopez, buna karşın sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını kaydetti.

Kolombiya'da koronavirüs tatbikatı yapılacak

KOLOMBİYA’DA VAKA SAYISI 75’E YÜKSELDİ

Bu arada bölge ülkelerindeki vaka sayısı da artmaya devam ediyor. Kolombiya'da koronavirüs vaka sayısı 75'e çıkarken, bu rakam Ekvador'da 111, Venezuela'da 36, Panama’da ise 86'ya yükseldi.

Kolombiya'da koronavirüs tatbikatı yapılacak

Kolombiya'da koronavirüs tatbikatı yapılacak

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