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Kolombiya'da toprak kayması: 17 ölü

Sağanak yağışların neden olduğu toprak kaymasında 17 kişi hayatını kaybetti.

AA | 22.04.2019 - 05:50..
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Kolombiya’nın güneybatısındaki Cauca yönetim bölgesine bağlı Rosas kasabasında şiddetli yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.

17 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan yazılı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve 5 kişinin yaralandığı bölgede şu ana kadar 17 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Ivan Duque, kriz masasındaki çalışmaları inceledi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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