Kolombiya’da yeni hırsızlık yöntemi: Gıdıklama
Medellin kentinde hırsızlık vakalarında yeni bir yöntem tespit edildi. Polis, çete üyelerinin seçtikleri kişilerin diz bölgesini gıdıklayarak anlık şaşkınlık ve ne olduğunu anlayamama durumu oluşturduklarını, bu anı fırsat bilerek cep telefonu ve değerli eşyaları çaldıklarını açıkladı.
Kolombiya’da bir garip hırsızlık yöntemi...
Medellin şehrinde güvenlik güçleri, son dönemde sokak suçlarında dikkat çeken yeni bir hırsızlık yöntemi tespit etti.
ŞAŞIRTMAK İÇİN GIDIKLIYORLAR
Polis raporlarına göre bazı çete üyelerinin, seçtikleri kişiyi kısa süreli olarak şaşırtmak için gıdıklama yöntemini kullandığı tespit edildi.
ÇEVRELEYİP DEĞERLİ EŞYALARI ÇALIYOR
Hırsızların, gıdıkladıktan sonra seçtikleri kişiyi hızla çevreleyerek cep telefonu, cüzdan ve diğer değerli eşyalarını aldıkları açıklandı.
Polis, yöntemin özellikle kalabalık olmayan sokaklarda ve dikkat dağınıklığı anlarında uygulandığını belirterek vatandaşları uyardı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi