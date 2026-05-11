Kolombiya’da yeni hırsızlık yöntemi: Gıdıklama

Kolombiya’da bir garip hırsızlık yöntemi...

Medellin şehrinde güvenlik güçleri, son dönemde sokak suçlarında dikkat çeken yeni bir hırsızlık yöntemi tespit etti.

ŞAŞIRTMAK İÇİN GIDIKLIYORLAR

Polis raporlarına göre bazı çete üyelerinin, seçtikleri kişiyi kısa süreli olarak şaşırtmak için gıdıklama yöntemini kullandığı tespit edildi.

ÇEVRELEYİP DEĞERLİ EŞYALARI ÇALIYOR

Hırsızların, gıdıkladıktan sonra seçtikleri kişiyi hızla çevreleyerek cep telefonu, cüzdan ve diğer değerli eşyalarını aldıkları açıklandı.

Polis, yöntemin özellikle kalabalık olmayan sokaklarda ve dikkat dağınıklığı anlarında uygulandığını belirterek vatandaşları uyardı.