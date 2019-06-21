Kolombiyalı anne çocuğunu son anda kurtardı

Rize'de bir okulda yaşanan olayı başka bir öğretmen fark ederek diğer idarecilere bildirdi.

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Yılda birkaç kez tatile çıkmak sağlığa birebir

Yapılan bir araştırmaya göre, bir yıl içerisinde birkaç kez tatile çıkmanın ruhsal sağlığa iyi geldiğini ortaya koydu.