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Kolombiyalı anne çocuğunu son anda kurtardı

Kolombiya'da bir anne, telefonuna baktığı sırada çocuğu yanından uzaklaştı. Çocuk, gittiği merdiven boşluğunda düşme tehlikesi geçirdi.

DHA | 21.06.2019 - 15:11..
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Kolombiya'nın Medellin kentinde akılalmaz br olay meydana geldi. Yanındaki bebeğiyle birlikte iş yerlerinin bulunduğu bir binaya giden kadının, ofise girmek üzereyken telefonu çaldı.

Kolombiyalı anne çocuğunu son anda kurtardı

MERDİVEN BOŞLUĞUNDAN DÜŞÜYORDU

Telefonu açan kadın, kendisini arayan kişiyle konuşurken, elini bıraktığı bebeği yanından uzaklaştı. Bebek, merdiven boşluğuna doğru gitti. Merdiven boşluğundan aşağı doğru eğilen bebeğini gören anne, paniğe kapılıp, hamle yaptı.

Kolombiya’da annenin bebeğini kurtarma anı VİDEO

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Anne, bu sırada sendeleyen minik bebeğini düşmek üzereyken son anda yakaladı. Bu sırada olaya şahit olan kişilerin telaş yaşadıkları görüldü. O anlar, bina içindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kolombiyalı anne çocuğunu son anda kurtardı

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