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Kolonya ve dezenfektan üretimine vergi desteği

Her ikisinin üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkoldeki gümrük vergisi kaldırıldı.

AA | 25.03.2020 - 09:04..
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Koronavirüs salgını dolayısıyla talep artışı yaşanan kolonya ve dezenfektan üretimini desteklemek için gümrük vergisinde düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kolonya ve dezenfektan üretimine vergi desteği

YÜZDE 10'LUK GÜMRÜK VERGİSİ KALKTI

Kararla "Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi"ne dökme etil alkol eklendi. Böylece, kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkoldeki yüzde 10 gümrük vergisi kaldırıldı.

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