Koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan yaşlı adam

İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semt genelinde özellikle kapalı alanlarda maske denetimlerinde bulundu.

Denetimler kapsamında Kızılay Meydanı'na gelen polis, dışarıdaki vatandaşlara “sağlığınız için evde kalın” uyarısını yaptı.

BİNER LİRE PARA CEZASI

Market, bakkal ve büfe gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu iş yerlerine giren polis, kapalı alanda takılması zorunlu olduğu halde maske takmayan çok sayıda kişiye “Hıfzıssıhha Kanunu ve tedbirlere uymadıkları” gerekçesiyle biner lira idari para cezası kesti.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE ÇIKTI, POLİS ŞOKE OLDU

Semtin ara sokaklarında denetimlere devam eden polis ekipleri, çok sayıda vatandaşın büfe önünde sohbet ettiğini gördü. Vatandaşlara “sosyal mesafe” uyarısında bulunan polis, maske takmalarını da söyledi. O esnada 70 yaşlarındaki bir adamın koltuk değnekleriyle dışarıya çıktığını fark eden polis, sokağa çıkma yasağına rağmen neden dışarıda olduğunu sordu.

POLİS BİR BAŞINA GÖNDERMEDİ

Cevap vermekte zorlanan yaşlı adam ardından koltuk değnekleriyle evine gitmek istedi. Ancak polis yaşlı adamın tek başına gitmesine izin vermedi. Yürümekte zorlanmasına rağmen kendisinin gidebileceği yönünde ısrarda bulunan yaşlı adama, polis evine kadar refakat etti. Polisin yaşlı adamı götürdüğünü gören binadaki vatandaşlar ise oğluna haber verdi.

"SIKILDIĞIM İÇİN ÇIKTIM"

Oğlunun aşağıya inmesinin ardından polis, “Böyle bir havada zorla yürüyor bir de koltuk değnekleriyle dışarıya çıkmış.” dedi. Oğluna babasının risk grubunda olduğunu hatırlatan polis, dışarıya çıkmasına müsaade etmemesi gerektiğini dile getirdi. Yaşlı adamın, “sıkıldığım için dışarıya çıktım, bir daha çıkmam” demesi üzerine oğlu ise, “sıkılma yok, balkona çıkacaksın” cevabını verdi. O esnada yaşlı adamın eşi ise balkondan, “Getirin onu buraya, dışarıya salmayın, bıktık artık.” diyerek sitem etti.

Komşuların, “elinize sağlık” diyerek teşekkür ettiği polis ekipleri, denetimlerini sürdürdü.