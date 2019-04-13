Komedyen Cognito kalp krizi geçirdi

İngiliz stand-up sanatçısı Lan Cognito, bir bardaki performansı sırasında hayatını kaybetti.

Cognito, "Felç geçirdiğimi ve uyandığımda Galce konuştuğumu hayal edin" diye espri yaptı. Komedyen, bu espriden birkaç dakika sonra fenalık geçirdi ve bir sandalyeye oturdu. Bunun, şovun bir parçası olduğunu sanan bardaki insanlar kısa süre sonra ambulans çağırmak zorunda kaldı.Ancak olay yerine gelen sağlık uzmanları, Cognito'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

60 yaşındaki sanatçının, kalp krizinden öldüğü belirtildi.

Kariyerine 1980'li yıllarda başlayan Ian Cognito, 1999'da Time Out dergisi tarafından en iyi stand-up komedyen unvanına layık görülmüştü.