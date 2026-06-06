Komedyen Hasan Can Kaya, Duygu Karabaş ile evlendi

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, özel hayatıyla da son günlerde gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz nisan ayında Duygu Karabaş ile nişanlandığı iddia edilen fakat daha sonra yaptığı açıklama ile istemeye gittiklerini duyuran Hasan Can'dan,, sürpriz bir paylaşım geldi.

Gözlerden uzak aşk yaşadığı Duygu Karabaş ile Amerika'da sessiz sedasız evlenen Hasan Can, müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

EVLENDİĞİNİ DUYURDU

36 yaşındaki komedyen, nikah fotoğraflarına "Dün böyle bir şey oldu." notunu düşerek evlendiğini duyurdu.

Dünyaevine giren çift, nikahtan ilk kareleri de paylaştı.

'DÜĞÜN YAPMAYACAĞIZ' DEMİŞTİ

Kaya, geçtiğimiz günlerde evlilik planlarına dair yaptığı açıklamada, "Düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.