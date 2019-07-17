Portekiz'de yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Komşusundan gelen müzik sesinden rahatsız olan bir mahalleli drone'una monte ettiği havai fişekleri parti yapan komşusununevine doğru ateşledi.

HAVAİ FİŞEKLİ SALDIRI

Drone'u profesyonel bir saldırı makinesi gibi kullanan adam, komşusunun evine ve bölgedekilerin üzerine doğru havai fişekleri ateşledi. Olay sırasında çevredekiler panikle kaçıştı.Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Komşusuna drone ile havai fişekli saldırı düzenledi VİDEO