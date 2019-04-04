Kesin olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanlığı'nı kazanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediyesi önünde beraberindeki partililerle birlikte açıklama yaptı.

Maçoğlu açıklamasında, seçimlerde belediye başkanlığını kazandıktan sonra mazbatasını almak için seçim kuruluyla görüşmeler yaptığını söyledi.

"MAZBATAYI ALAMIYORUZ"

Görüşmelerine rağmen mazbatasını alıp göreve başlayamadığını dile getiren Maçoğlu, "Salı günü 15.00'ten beri ilçe seçim kuruluyla yaptığımız istişarelere rağmen bir türlü, her ne sebepse bilemiyoruz ama mazbatayı alamıyoruz." dedi.

Mazbatanın verilmesinin ertelenmesi için kentte güvenlik ve personel sorunu olmadığını savunan Maçoğlu, mazbatasının verilmesi sürecinde ihmali olanları tespit etmeleri halinde suç duyurusunda bulunacağını sözlerine ekledi.

Komünist Maçoğlu mazbatasını yarın alacak VİDEO



AÇIKLAMA YAPILDI

Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgiler paylaşıldı: "31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tunceli Belediye Başkanı olarak seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatası hazırlanarak, 5 Nisan 2019 tarihinde ilgiliye teslim edilecektir."





Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanı iken 31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, oyların yüzde 32,77'sini alarak belediye başkanı seçilmişti.