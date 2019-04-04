taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6261
Euro
6.32895
Altın
1289.94
Borsa
95867.38
Gram Altın
233.386

Komünist Maçoğlu mazbatasını yarın alacak

Terörist başı Öcalan'ın doğum gününde mazbata istemeye giden TKP'li Maçoğlu, işi siyasi şova dönüştüremedi.

AA | 04.04.2019 - 14:39..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Komünist Maçoğlu mazbatasını yarın alacak

Kesin olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanlığı'nı kazanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediyesi önünde beraberindeki partililerle birlikte açıklama yaptı.

Maçoğlu açıklamasında, seçimlerde belediye başkanlığını kazandıktan sonra mazbatasını almak için seçim kuruluyla görüşmeler yaptığını söyledi.

"MAZBATAYI ALAMIYORUZ"

Görüşmelerine rağmen mazbatasını alıp göreve başlayamadığını dile getiren Maçoğlu, "Salı günü 15.00'ten beri ilçe seçim kuruluyla yaptığımız istişarelere rağmen bir türlü, her ne sebepse bilemiyoruz ama mazbatayı alamıyoruz." dedi.

Komünist Maçoğlu mazbatasını yarın alacak

Mazbatanın verilmesinin ertelenmesi için kentte güvenlik ve personel sorunu olmadığını savunan Maçoğlu, mazbatasının verilmesi sürecinde ihmali olanları tespit etmeleri halinde suç duyurusunda bulunacağını sözlerine ekledi.

Komünist Maçoğlu mazbatasını yarın alacak VİDEO

AÇIKLAMA YAPILDI

Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgiler paylaşıldı: "31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tunceli Belediye Başkanı olarak seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatası hazırlanarak, 5 Nisan 2019 tarihinde ilgiliye teslim edilecektir."

Komünist Maçoğlu mazbatasını yarın alacak

Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanı iken 31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, oyların yüzde 32,77'sini alarak belediye başkanı seçilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
21 ilde oylar yeniden sayılıyor

21 ilde oylar yeniden sayılıyor

183
CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

183
CHP'liler oylarla uyumaya devam ediyor

CHP'liler oylarla uyumaya devam ediyor

479
CHP'nin komünist adayı kaybetme nedenini açıkladı

CHP'nin komünist adayı kaybetme nedenini açıkladı

59
ABD Dışişleri'nin yeni sözcüsü Morgan Ortagus oldu

ABD Dışişleri'nin yeni sözcüsü Morgan Ortagus oldu

62
Zanlıyı yakalamak için arabanın üzerine atlayan polis

Zanlıyı yakalamak için arabanın üzerine atlayan polis

112
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi İstanbul'da

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi İstanbul'da

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir