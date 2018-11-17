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Kömürlüğü kütüphaneye çevirdi

Ankara'da yaşayan antikacı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir okulun kömürlüğünü kütüphaneye dönüştürdü.

AA | 17.11.2018 - 12:01..
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Kömürlüğü kütüphaneye çevirdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaca Köyü İlkokul ve Anaokulu'nun, yer olmadığı için kömürlük olarak kullanılan sınıfı, Ankara'da yaşayan ve antikacılıkla uğraşan Egemen Kanık'ın yardımlarıyla kütüphaneye dönüştürüldü.

KİTAPLARLA DESTEK OLDULAR

Kütüphanenin inşasında köy sakinleri ve öğretmenlerle el ele veren Kanık'a, Karabulak Jandarma Karakolu ve çeşitli dernekler de kitap desteğinde bulundu.

Kömürlüğü kütüphaneye çevirdi

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Egemen Kanık, "Kütüphane kurmak benim çocukluk hayalimdi. Elime bir fırsat geçtiğinde Türkiye'nin neresi olursa olsun kütüphane kurmak istiyordum. Daha sonra elime kütüphane oluşturmaya yetecek bir meblağ geçti. Araştırmalarım sonucunda bir dernek aracılığıyla öğretmenlerimizle tanıştım ve buraya geldim. Okulun daha önce hiç kütüphanesi olmamış. Sınıflardan birinin kömürlük olarak kullanıldığını görünce kütüphaneyi buraya kurmaya karar verdim. Çok da güzel oldu. Küçük bir köy okulu da olsa bence bütün okulların kütüphanesi olmalı" dedi.

Kömürlüğü kütüphaneye çevirdi


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