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Komutları yerine getirebilen robot köpek: Astro

Bilim insanları, derin öğrenme yoluyla komutları algılayabilen yeni bir robot köpek geliştirdi.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 15:52..
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Florida Atlantic Üniversitesi Makine Algı ve Bilişsel Robotik Laboratuvarı'ndaki bilim insanları, yeni bir robot köpek hayata geçirdi. 3 boyutlu yazıcı ile basılan kafası sayesinde doberman cinsine benzetilmeye çalışılan robot, sahip olduğu yapay zeka sayesinde oldukça iyi işler ortaya koyabiliyor.

Yapay zeka derin sinir ağlarıyla donatılan robot köpek Astro,  bu sayede eğitilebiliyor ve gerçek hayatta verilen komutları yerine getirebiliyor.

Verilen komutları yerine getiren robot köpek VİDEO

Yerleşik sensörler, radar görüntüleme sistemi, kameralar ve mikrofon sayesinde tıpkı gerçek bir köpek gibi verilen komutları yerine getirebilen Astro, 'otur', 'dur' ve 'kalk' gibi komutları başarıyla anlayıp uygulayabiliyor.

YAKINDA EL İŞARETLERİNİ DE ANLAYABİLECEK

Bilim insanları, Astro'nun çok yakında el işaretlerini anlayabileceğini, renkleri ayırt edebileceğini ve çeşitli dilleri çözebileceğini belirtti. Çevresiyle gerçek zamanlı olarak ilgilenmek ve tepki vermek üzere tasarlanan akıllı robot, ayrıca zorlu arazilerde dolaşabilecek ve tehlikeli durumlara cevap verebilecek.

robot

DİĞER BİRÇOK ALANDA KULLANILABİLECEK

Bilim insanları Astro'nun silah ve patlayıcı tespitinde polislere ve güvenlik güçlerine yardım edebileceğini söylüyor. Robot, aynı zamanda herhangi bir veritabanındaki yüzleri kolaylıkla araştırabiliyor, havadaki yabancı maddeleri tespit edebiliyor ve insanın işitme aralığının dışında olan sesleri duyabiliyor.

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