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Dijital hizmet, değerli konut vergilerini içeren kanun teklifi kabul edildi

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İHA | 21.11.2019 - 22:23..
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Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

VERGİ ORANI YÜZDE 7.5

Kanun Teklifine göre, dijital ortamda sunulan reklam, hizmetleri, sesli, görsel ve dijital içeriğin dijital ortamda satışında Dijital Hizmet Vergisi kapsamına alınıyor. Türkiye’de elde edilen hasılatın 20 milyon TL'den veya dünya genelinde hasılatı 750 milyon euronun altında olanlar Dijital Hizmet Vergisi’nden muaf olacaklar. Dijital Hizmet Vergisi oranı yüzde 7.5 olacak.

ŞİRKETLER KİRALIK ARAÇ BEDELLERİNİ GİDER GÖSTEREBİLECEK

Şirketlerin kiraladıkları araçların aylık kira bedeli 5 bin 500 TL’sine kadarlık kısmı ile binek otomobillerin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplam 115 bin TL’lik kısmı gider olarak yazılabilecek.

500 BİN TL'DEN FAZLA  GELİRİ OLANA YÜZDE 40 VERGİ

500 bin TL’den fazla gelir elde edenler yüzde 40 vergiye tabi olacak.

10 MİLYON TL ÜZERİNDE KONUTU OLANLARA YÜZDE 1 VERGİ

5 milyon TL ile 7 milyon 500 bin TL arasında konutu olanlar binde 3, 7 milyon 500 bin TL ile 10 milyon TL arasında konutu olanlar binde 6 ve 10 milyon TL üzerinde konutu olanlar yüzde 1 vergilendirilecek.

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