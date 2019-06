KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirleneceği 23 Haziran seçimine sayılı günler kaldı. İstanbul halkı 31 Mart sonrası yeniden sandık başına gidecek.

31 Mart'ta seçim çok yakın bir farkla sonuçlanmıştı.

KONDA Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır'a göre 23 Haziran'a kadar Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım ile arasındaki farkı açacağını söyledi.

"BİNALİ BEY'DE 10'LUK KAYIP VAR"

Bekir Ağırdır, Medyascope TV’de katıldığı Ruşen Çakır’ın programında, "31 Mart seçimlerinde her 100 kişiden 17’si sandığa gitmedi, 3’ünün oyları iptal oldu, 39’u Ekrem Bey’e, 39’u Binali Bey’e oyunu verdi. Bizim bütün araştırmalarımıza göre Ekrem Bey alt sınır olarak yine 39’dan başlıyor, Binali Bey’de 10’luk bir kayıp var. Binali Bey’e oy veren her 39 kişinin 10’unun adalet duygusu zedelenmiş durumda. Binali Bey 29’dan başlayacak ve muhakkak o 10 kişiden ikna edemeyecekleri olacak. Bunları yaptığımız ölçümlerle söylüyorum. Sandığa gitmeyen her 17 seçmenden 11’i siyasetle ilgisi olmayan, gazetelerin sadece spor sayfalarını okuyan ve siyasetteki hiçbir aktörü beğenmeyenler" ifadelerini kullandı.