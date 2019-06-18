taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8765
Euro
6.6034
Altın
1341.88
Borsa
92249.8
Gram Altın
253.483

KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

Toplumda adalet duygusunun zedelendiğini söyleyen Bekir Ağırdır, "İmamoğlu lehine fark açılacak" dedi.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 07:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirleneceği 23 Haziran seçimine sayılı günler kaldı. İstanbul halkı 31 Mart sonrası yeniden sandık başına gidecek.

31 Mart'ta seçim çok yakın bir farkla sonuçlanmıştı.

KONDA Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır'a göre 23 Haziran'a kadar Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım ile arasındaki farkı açacağını söyledi.

"BİNALİ BEY'DE 10'LUK KAYIP VAR"

Bekir Ağırdır, Medyascope TV’de katıldığı Ruşen Çakır’ın programında, "31 Mart seçimlerinde her 100 kişiden 17’si sandığa gitmedi, 3’ünün oyları iptal oldu, 39’u Ekrem Bey’e, 39’u Binali Bey’e oyunu verdi. Bizim bütün araştırmalarımıza göre Ekrem Bey alt sınır olarak yine 39’dan başlıyor, Binali Bey’de 10’luk bir kayıp var. Binali Bey’e oy veren her 39 kişinin 10’unun adalet duygusu zedelenmiş durumda. Binali Bey 29’dan başlayacak ve muhakkak o 10 kişiden ikna edemeyecekleri olacak. Bunları yaptığımız ölçümlerle söylüyorum. Sandığa gitmeyen her 17 seçmenden 11’i siyasetle ilgisi olmayan, gazetelerin sadece spor sayfalarını okuyan ve siyasetteki hiçbir aktörü beğenmeyenler" ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arap dünyası Mursi'nin ölümüne sessiz kaldı

Arap dünyası Mursi'nin ölümüne sessiz kaldı

73
Batı'nın Mursi'nin ölümü karşısındaki tutumu

Batı'nın Mursi'nin ölümü karşısındaki tutumu

57
Mursi'nin cenazesi defnedildi

Mursi'nin cenazesi defnedildi

37
Abdullah Gül Mursi için taziye mesajı yayınladı

Abdullah Gül Mursi için taziye mesajı yayınladı

37
Mısır Devlet Televizyonu Mursi'nin ölüm nedenini duyurdu

Mısır Devlet Televizyonu Mursi'nin ölüm nedenini duyurdu

20
Trump: 11 Eylül saldırılarının faillerini biliyorum

Trump: 11 Eylül saldırılarının faillerini biliyorum

46
Borcunu ödemeyen müşterilerini afişe eden manav

Borcunu ödemeyen müşterilerini afişe eden manav

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir