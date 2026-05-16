Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını başladı

Dünyada hantavirüs salgınına dair korkular yeniden gündeme gelirken, Ebola virüsü de Afrika’da yeniden ortaya çıktı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekrar baş gösteren salgına ilişkin açıklama yaptı.

246 VAKA 65 ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Açıklamada, 15 Mayıs itibarıyla Ituri eyaletinde Ebola virüsü kaynaklı olduğundan şüphelenilen 246 vaka ve 65 ölümün kayıtlara geçtiği belirtildi.

VİRÜSÜN GENETİK İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Ayrıca, Kinşasa’daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’nün incelediği 20 örneğin 13’ünde Ebola virüsü tespit edildiği, virüsün genetik incelemesinin sürdüğü kaydedildi.

Salgın, ülkede 1976’dan bu yana kaydedilen 17’nci Ebola salgını olarak kayıtlara geçti.

SON SALGIN 2018’DE BAŞLAYIP 2020’DE BİTMİŞTİ

Ebola salgını en son Ağustos 2018’de Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Ituri eyaletlerinde yayılmaya başlamış ve büyük bir salgına dönüşmüştü.

Salgında 3 bin 470 vaka görülmüş, 2 bin 287 kişi hayatını kaybetmişti.

Salgın yaklaşık iki yıl sürüp ve 25 Haziran 2020’de resmen sona erdi.