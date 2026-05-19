Kongo'da ebola alarmı: Can kaybı 131'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda etkisini artıran Ebola salgını, bölgeyi ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya bıraktı. Yetkililer, özellikle Ituri ve Kuzey-Kivu eyaletlerinde vakaların artış gösterdiğini ve salgının yayılımının sürdüğünü bildirdi.

Ituri bölgesinde yoğunlaşan salgın, komşu bölgelerde de yeni vakaların ortaya çıkmasıyla endişeyi artırdı.

VAKA SAYISI 435’E YÜKSELDİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülkede Ebola vakası sayısı 435’e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 131 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık ekiplerinin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü, temaslı takibi ve izolasyon uygulamalarının genişletildiği belirtildi.

YENİ ODAKLAR VE YAYILMA ENDİŞESİ

Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, Nyankunde bölgesi ile Kuzey-Kivu’daki Katwa ve Goma şehirlerinde de yeni vakaların tespit edildiğini açıkladı. Özellikle sınır bölgelerinde yayılım riskinin arttığı ifade edildi.

Goma ve çevresinde görülen vakalar, salgının bölgesel yayılım potansiyeline dikkat çekti.

DSÖ: DURUM SON DERECE ENDİŞE VERİCİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgına ilişkin yaptığı değerlendirmede durumun “son derece endişe verici” olduğunu açıkladı.

DSÖ temsilcisi Anne Ancia, bölgede ruhsatlı bir aşı veya kesin tedavi bulunmadığını, ancak destekleyici tedavilerin hayat kurtarıcı olabileceğini ifade etti.

500’DEN FAZLA ŞÜPHELİ VAKA TAKİPTE

Yetkililer, 500’ün üzerinde şüpheli vakanın incelendiğini ve bunlardan 130’unun ölümle sonuçlandığını bildirdi. Enfeksiyon zincirinin kontrol altına alınması için temaslı takibi ve laboratuvar testlerinin yoğunlaştırıldığı aktarıldı.

AŞI VE TEDAVİ ARAYIŞI SÜRÜYOR

DSÖ Teknik Danışma Grubu’nun olası aşı ve tedavi seçeneklerini değerlendirdiği, sahada kullanılabilecek yöntemlerin hızla analiz edildiği belirtildi. Sınır ötesi risklere karşı da ek önlemler planlanıyor.

EBOLA TARİHİ VE ÖNCEKİ SALGINLAR

Ebola virüsünün ilk kez 1976 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Sudan’da tespit edildiği hatırlatılırken, özellikle 2014–2017 Batı Afrika salgınının binlerce can kaybına yol açtığı vurgulandı.

Yetkililer, mevcut salgının kontrol altına alınması için uluslararası iş birliğinin kritik önem taşıdığını ifade ediyor.