Kongo'da eboladan 496 kişi öldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ebola salgınının patlak verdiği geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bugüne 496 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında belirtilen dönemde ülke genelinde 894 vakadan 829’una ebola teşhisi konduğu kaydedildi. Tedavi altına alınan 302 kişi hastaneden taburcu edilirken, 31’inin tedavisi sürüyor.
Öte yandan, kanamalı ateş şikayeti olan 65 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirilirken, bu kişilerin ölüm nedeni doğrulanmadı.
8 Ağustos 2018’de başlatılan kampanya kapsamında 85 bin 226 kişiye ebola aşısı verilirken, 302 kişinin tamamen iyileştiği öğrenildi.