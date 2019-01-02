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Konuşan kitaplar, görme engellilerin gözü oldu

Türkiye'deki kütüphaneler içinde sadece Antalya'daki Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde bulunan 'konuşan kitaplık' bölümünde, gönüllüler görme engelliler için kitap seslendiriyor.

DHA | 02.01.2019 - 10:41..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi, 60 bini aşkın kitabı ve 20 binin üzerindeki üye sayısıyla 24 saat kitapseverlere hizmet veriyor.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN ÖZEL ALAN

Kütüphanede saat 20.00'den sonra tüm ziyaretçilere çorba, kek ve çay ikramı yapılırken, dijital salonda bilgisayarlarla araştırma ve inceleme imkanı da sunuluyor.

Her yaştan üyesi bulunan kütüphanede, görme engelliler için de özel bir alan bulunuyor.

Konuşan kitaplar, görme engellilerin gözü oldu


600 GÖRME ENGELLİ ÜYESİ VAR

Yaklaşık 600 görme engelli üyesi bulunan kütüphanenin, 'konuşan kitaplık' bölümünde kitaplar dile geliyor. Gönüllü kitapseverler, seslendirdikleri kitaplarla görme engellilerin kitaplardan faydalanmasına aracı oluyor.

Konuşan kitaplar, görme engellilerin gözü oldu


TÜRKİYE'DEKİ KÜTÜPHANELER İÇİNDE TEK

Bazen özel istek bazen de herkesin okuması gereken temel eserler, klasikler gibi kitapları seslendiren gönüllüler, kitap seslendirme işini severek yapıyor.

Kitap seslendirme stüdyosu, Türkiye'deki il halk kütüphaneleri içinde sadece Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde bulunuyor.

Konuşan kitaplar, görme engellilerin gözü oldu


YALNIZCA GÖRME ENGELLİLER FAYDALANABİLİYOR

Sesten tamamen yalıtılmış odada, yalnızca bir masa ve tepeden sarkan lamba önünde kitapları seslendiren gönüllülerin sesleri kaydedilerek, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi'ne (GETEM) gönderiliyor.

Burada arşivlenen konuşan kitaplardan, görme engeli olduğu resmiyet kazanan bireyler faydalanabiliyor.

Sistem üzerinden üye olan görme engelliler, Türkiye'nin her yerinde internetten indirdikleri sesli kitapları dinleyebiliyor.

Zaman zaman ders kitaplarının da seslendirildiği Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nin konuşan kitaplığında, bugüne kadar 300 eser seslendirildi.

Konuşan kitaplar, görme engellilerin gözü oldu



FELSEFİ KİTAPLAR ZORLUYOR

Ayda en az 3 kitap okuduğunu ve kitap okumayı çok sevdiğini belirten emekli mühendis Şule Bölük, 3 yıldır heyecanla kitap seslendirdiğini söyledi. Zamanla diksiyon ve diyafram kullanımı konusunda profesyonelleştiğini kaydeden Bölük, "Özellikle felsefi kitaplarda zorlanıyoruz. Geri dönüşlerden çok memnun oldum. Arka arkaya kitap seslendirmemizi isteyen görme engelli kardeşlerimiz oluyor. Haftada bir gün gelebiliyorum. Yaz aylarında ara vermek zorunda kalıyoruz ve sesimizi dinlendiriyoruz. Ders programımız var ve gelip o programı uyguluyoruz. Burada seslendirdiğim bir kitabı, Ağrı'da ya da başka bir yerdeki görme engelli bireyin indirip dinlemesi çok güzel bir duygu" dedi.

Konuşan kitaplar, görme engellilerin gözü oldu


ÜYELER UYGULAMADAN MEMNUN

Hakimlik sınavlarına hazırlanan ve kütüphaneye gelerek burada ders çalışan Ece Zengin de kitaplara ses olan gönüllülerden. İnsana çok güzel duygular yaşattığını vurgulayan Zengin, "Kütüphaneye ders çalışmak için geldiğimde gördüm. İlk başladığımda çok heyecanlanıyordum. Görme engelli bireylere yardımcı olmak, beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Konuşan kitaplar, görme engellilerin gözü oldu



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