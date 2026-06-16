Konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı.

Mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,7 artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 6,1 oranında azaldı.

Nisan ayında yıllık reel kayıp 4,3 olmuştu.

Konut fiyatlarında reel kayıp mayısta da sürdü.

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 227,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,1 oranında azaldı.

ÜÇ ŞEHİRDEKİ SON DURUM

Mayıs ayında, İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1 ve 1,5 oranlarında artış, İzmir’de ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalış görüldü.

KİRA FİYATLARINDA REEL KAYIP YÜZDE 1,7

Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 30,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 1,7 oranında azaldı.