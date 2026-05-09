Konya Kapalı Havzası yıllık yağış miktarını ilk 4 ayda yakaladı
Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Altınapa Barajı’nda su seviyesi 1,5 milyon metreküpe kadar düşmüşken son dönemde artan şiddetli yağışlar sonucunda 16,6 milyon metreküpe kadar yükseldi.
Türkiye, son yılların en yağışlı dönemlerinden birini yaşıyor.
Kurak bölgeler canlanırken, barajlar tarihi seviyelere ulaşırken sevindirici bir haber de Konya’dan geldi.
Konya, son yıllarda iklim değişikliğinden en fazla etkilenen şehirlerin başında yer aldı.
36 MİLYON METREKÜPLÜK BARAJDA KRİTİK SEVİYELER GÖRÜLDÜ
Bu nedenle kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 36 milyon metreküp kapasiteli Altınapa Barajı’nın su seviyesi, kritik seviyelere düşmüştü.
1,5 MİLYON METREKÜP SU KALMIŞTI
KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) verilerine göre, 28 Kasım’da barajdaki su miktarı 1,5 milyon metreküp civarındaydı.
BARAJ 16,6 MİLYON METREKÜP SUYA ULAŞTI
Son aylarda artan yağışlar sayesinde barajdaki doluluk, 8 Mayıs itibarıyla 16,6 milyon metreküpe yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)