Konya Ovası'nda buğdayda 2,2 milyon ton rekolte bekleniyor

Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden Konya Ovası, bu yıl yağışların etkisiyle verimli bir üretim sezonuna hazırlanıyor. Son üç yıl boyunca düşük verimle karşı karşıya kalan üreticiler, özellikle kış ve ilkbahar döneminde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden umutlandı. Hasat dönemine yaklaşılırken tarlalarda ürün gelişiminin olumlu seyrettiği bildirildi.

YAĞIŞLAR ÜRETİCİYE CAN SUYU OLDU

Konya’da özellikle yer altı ve yer üstü su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle kuraklık, son yıllarda tarımsal üretimi ciddi şekilde etkilemişti. Ancak bu sezon 12. aydan itibaren etkili olan yağışlar, hem toprak nemini artırdı hem de hububat gelişimini olumlu yönde etkiledi.

Uzmanlar, yağışların kıraç alanlarda dahi verimi artırdığını ve bazı bölgelerde sulu tarıma yakın sonuçlar elde edildiğini belirtiyor.

BUĞDAYDA 2,2 MİLYON TONLUK REKOLTE BEKLENTİSİ

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, yaptığı değerlendirmede, bu yıl önemli bir artış beklediklerini ifade etti. Herhangi bir doğal afet yaşanmaması durumunda buğdayda yaklaşık 2 milyon 200 bin ton, arpada ise 1 milyon 150 bin ton rekolte öngörüldüğünü açıkladı.

Geçen yıl buğday üretiminin 1 milyon 800 bin ton, arpanın ise 650-700 bin ton civarında kaldığı hatırlatılarak, bu yılki artışın dikkat çekici olduğu belirtildi.

HASAT SÜRECİ BAŞLIYOR

Konya Ovası’nda arpa hasadının önümüzdeki 15-20 gün içinde başlaması bekleniyor. Ardından buğday hasadıyla birlikte bölgedeki tarımsal hareketlilik hız kazanacak.

Uzmanlar, verim kaybının önüne geçilmesi için biçerdöverlerin dikkatli kullanılması gerektiğini vurgularken, hasat döneminde kontrollü çalışma yapılması çağrısında bulundu.

KIRAÇ ALANLARDA VERİM ARTIŞI

Bu yıl özellikle kıraç arazilerde beklenen verim artışı dikkat çekti. Geçmiş yıllarda dekarda 500-550 kilogram civarında ürün alınan alanlarda, bu yıl 800 kilograma kadar verim bekleniyor.

Yağışların etkisiyle kıraç alanların sulu tarım yapılan bölgelerle benzer performans gösterdiği ifade ediliyor.

SÜRÜCÜLERE YANGIN UYARISI

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte kara yollarında artan trafik ve sıcak hava koşullarına dikkat çeken yetkililer, sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

Araçlardan atılan sigara izmariti ve cam şişe gibi maddelerin yol kenarlarında yangın riskini artırdığı belirtilirken bu tür ihmallerin, büyük tarım arazilerine zarar verebileceği ifade edildi.

ÇİFTÇİLER FİYAT GÜNCELLEMESİ BEKLİYOR

Rekolte artışına rağmen çiftçilerin ürün fiyatlarından tam anlamıyla memnun olmadığı da dile getirildi. Açıklanan hububat alım fiyatlarının beklentilerin altında kaldığını belirten üreticiler, fiyatların yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

Üreticiler, özellikle artan maliyetler karşısında desteklerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, gözler yetkili kurumların yapacağı olası güncellemelere çevrildi.