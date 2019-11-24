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Konya Valisi, oturuşunu beğenmediği öğretmeni fırçaladı

Konya'da kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kent valisi Cüneyit Orhan Toprak, konuşma yapacağı sırada karşısında bacak bacak üstüne atarak oturan bir öğretmene sert çıktı.

Haber Merkezi | 24.11.2019 - 16:46..
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Konya Valisi, oturuşunu beğenmediği öğretmeni fırçaladı

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak damgasını vurdu.

Konya'da düzenlenen bir programa katılan Vali Toprak, konuşma yapacağı sırada bir öğretmenin bacak bacak üzerine atmış vaziyette olduğunu gördü.

SALON BUZ KESTİ

Bu duruma sinirlenen Toprak, "Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim." dedi.

Valinin bu tavrının ardından salon adeta buz kesti.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı kızdıran oturuş İZLE

"EĞİTİM ORDUSUNU RENCİDE EDİYORSUN"

Öğretmene yönelik eleştirisini sürdüren Vali Toprak, "Böyle güzel bir günde, güzel hareketlerle karşılanmak isteriz. Ayağını dikip valinin karşısında oturmak da ne? Bu kadar eğitim ordusunu geliyorsun burada rencide ediyorsun. Laf ile Öğretmenler Günü kutluyoruz, olmaz." dedi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşmasına salondakiler de alkışlarla destek verdi.

Konya Valisi, oturuşunu beğenmediği öğretmeni fırçaladı

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