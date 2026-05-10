Konya’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nIn Kulu ilçesinde korkutan kaza...
Kaza, Ankara-Konya Kara yolu Zincirlikuyu Mahallesi kavşağında meydana geldi.
İ.İ. idaresindeki otomobil ile H.E.A. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)