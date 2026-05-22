Konya'da 213 yıllık vasiyet gerçek oldu! Hastaları şaşırtan ikram...
İki asır kadar önce, yardımseverliğiyle bilinen Merhum İslam Feyzi Efendi Bin Hasan vakfiyesine dikkat çeken bir şart yazdı. O dönemde hastalara destek olmak isteyen Feyzi Efendi’nin bu anlamlı vasiyeti, yıllar sonra yeniden hayat buldu.
Yardımseverliğiyle bilinen Merhum İslam Feyzi Efendi Bin Hasan’ın, hastalara meyve dağıtılmasını içeren vasiyeti günümüze taşındı.
Yenigün'e göre; Tarihi vakıf geleneği kapsamında, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören 120 hastaya taze meyve ikram edildi.
JEST OLDU
Hastane yönetimi ve ilgili kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, geçmişten gelen bir hayır geleneği yeniden hayat buldu.
Hasta odalarında yapılan ikramlar, hem hastalara hem de yakınlarına moral oldu.
