Konya'da 213 yıllık vasiyet gerçek oldu! Hastaları şaşırtan ikram...

213 yıl önce yazılan bir vakfiye şartı, Konya’da yeniden uygulandı.

Yardımseverliğiyle bilinen Merhum İslam Feyzi Efendi Bin Hasan’ın, hastalara meyve dağıtılmasını içeren vasiyeti günümüze taşındı.

Yenigün'e göre; Tarihi vakıf geleneği kapsamında, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören 120 hastaya taze meyve ikram edildi.

JEST OLDU

Hastane yönetimi ve ilgili kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, geçmişten gelen bir hayır geleneği yeniden hayat buldu.

Hasta odalarında yapılan ikramlar, hem hastalara hem de yakınlarına moral oldu.