Konya’da 280 adet koronavirüs test kiti ele geçirildi

Barcelona'daki bir hastanede görevli sağlık personeli, yoğun koronavirüs mesaisine kısa bir mola verdi.

ABD'li ünlü oyuncu Hanks, kendisine mektup yazan ve ismi Corona olduğu için okulda kendisiyle dalga geçildiğini söyleyen çocuğa 'Corona' marka daktilosunu gönderdi.

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Pirit nedir

Pirit, sarı-metalik bir parlaklığa sahip olan ve iletken özelliğe sahip olan bir demir sülfürüdür.