Konya’da 280 adet koronavirüs test kiti ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz medikal malzeme satışına yönelik yapılan çalışmalarda, koronavirüsün tespitinde kullanılan test kitlerinin yasa dışı yollardan şehre getirilerek, tanesinin 240-250 lira arasında satışının yapılacağını tespit etti.
280 ADET BULUNDU
Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, üzerinde Türkçe ibare bulunmayan ambalajlar içerisinde 280 adet koronavirüs test kiti ele geçirildi.
Konuyla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.