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Konya'da 3 kişinin öldüğü cinayetin detayları belli oldu

Babasının halüsinasyonlar gördüğü için doktora götürdüğü katil zanlısının olaydan bir gün önce antidepresan aldığı ortaya çıkarken, eşi öldürülenleri tanımadığını söyledi.

DHA |
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Konya'da 3 kişinin öldüğü cinayetin detayları belli oldu

3 kişinin kurban gittiği cinayetlerden ikisi, dün sabah Konya'nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bakım Sokak'taki iş yerinde yaşandı. Tır şoförü 33 yaşındaki Yusuf Özyörük, motor yağı satışı yapan arkadaşları Yaşar Baki Uzun (37) ve Mehmet Ali Şeflek'i (30), iş yerlerinde tabancayla başlarından vurdu.

POLİSE TESLİM OLDU

Yusuf Özyörük, ardından da 42 FR 587 plakalı hafif ticari aracıyla Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kamyon bakım servisinde çalışan arkadaşı Halil İbrahim Uzun'un (33) yanına geldi. Uzun'un başına da tabancayla defalarca ateş eden Özyörük, polis merkezine giderek, 3 kişiyi vurduğunu söyledi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ, ANCAK KURTARAMADI

Bunun üzerine 2 iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan 3 arkadaş, sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi.

Konya'da 3 kişinin öldüğü cinayetin detayları belli oldu

EŞİYLE İLİŞKİ İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Yusuf Özyörük, 2'si kuzen olan 3 arkadaşını ‘namus meselesi’ yüzünden öldürdüğünü söyledi. Özyörük ifadesinde, arkadaşlarının kendisinin içeceğine ilaç atıp uyuttuğunu, ardından da eşiyle ilişkiye girdiklerini öne sürdü.

"İÇECEKLERİME İLAÇ ATIYORLARDI"

Özyörük, "Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek, içeceklerime uyuşturucu gibi bir şeyler koyuyordu. Onu içtikten sonra uzun süre kendime gelemiyordum. Ne koyduklarını tam olarak bilmiyorum. Ancak çok sersemliyor ve gözümü açamıyordum. Ben kendimde değilken Yaşar Baki, Mehmet Ali ve Halil İbrahim, eşimle ilişkiye giriyorlardı. Seslerini duyuyordum. Olaydan bir gün önce iş yerlerine gittiğim Yaşar Baki ve Mehmet Ali ile aramızda bu konudan dolayı kavga çıktı. Kavga sonrasında ben iş yerinden ayrıldım.'' dedi.

Konya'da 3 kişinin öldüğü cinayetin detayları belli oldu

"BENİ ÜÇÜ TAHRİK ETTİ"

Ertesi gün Mehmet Ali Şeflek'in kendisini iş yerine çağırdığını iddia eden Yusuf Özyörük, ''Mehmet Ali, mesaj atarak iş yerine gelmemi istedi. 'Yanına silahını almadan gel, Yaşar Baki'yi de çağırıp konuşuruz' dedi. Bu esnada dışarıda olduğum için silah yanımdaydı. İş yerine gittim.' Onlara bana uyuşturucu verdikten sonra eşimle birlikte olup olmadıklarını sordum. Onlar da 'Evet yaptık' diyerek, beni doğruladılar. Aramızda boğuşma çıktı. Mehmet Ali, elimden tabancayı almaya çalıştı. Tabancayı rastgele ateşledim. İkisi de vurulunca olay yerinden ayrıldım. Halil İbrahim'in iş yerine gittim. Konuyu anlattım. Üçünün eşimle ilişkiye girdiklerini söyledi. Tabancamla ona da ateş ettim. Yanımda yedek mermi vardı. Polis merkezine giderek, teslim oldum. Beni üçü tahrik etti. Pişmanım. Olayın bu duruma gelmesini istemedim." dedi.

ÖNCE BİRLİKTE ÇAY İÇTİ SONRA VURDU

Polis, kamyon bakım servisinde çalışan diğer işçilerin de ifadelerine başvurdu. İşçiler, Yusuf Özyörük'ün Halil İbrahim Uzun ile birlikte önce çay içtiğini, ardından ikilinin konuşmak için dışarı çıktıklarını, bu esnada zanlının Uzun’a peş peşe ateş ettiğini anlattı.

Konya'da 3 kişinin öldüğü cinayetin detayları belli oldu

EŞİ ÖLDÜRÜLENLERİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan katil zanlısının eşi 2 çocuk annesi A.Ö. ise; kocasının iddialarının doğru olmadığını, öldürülenleri tanımadığını söyledi.

DOKTOR ANTİDEPRESAN VERDİ

Yusuf Özyörük' ün babası ise oğlunun halüsinasyonlar görmesi üzerine doktora götürdüklerini ifade etti. Baba, ''Yusuf, geçen hafta cuma günü daraldığını söyledi. Hastaneye götürdük. Doktor, psikolojik sıkıntıları olduğunu söyledi. Olaydan bir gün önce öldürdüğü kişilerle kavga etmiş. O gün de hastaneye götürdük. Doktor, antidepresan ilaç verdi." dedi.

Gözaltına alınan Yusuf Özyörük, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

Konya'da 3 kişinin öldüğü cinayetin detayları belli oldu

Konya'da 3 kişinin öldüğü cinayetin detayları belli oldu

Konya'da 3 kişinin öldüğü cinayetin detayları belli oldu

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