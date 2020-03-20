Konya'da 65 yaş üstü ücretsiz seyahat askıya alındı

Koronavirüs, özellikle yaşlı nüfus için ciddi risk oluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üzerindeki vatandaşların halk otobüsleriyle ücretsiz seyahat etme hakkını geçici olarak askıya aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "65 yaş üstü hemşehrilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amaçlı geçici olarak durdurulmuştur." denildi.

KONYA'YI MALATYA TAKİP ETTİ

Malatya Belediyesi de benzer bir karara imza attı. 65 yaş üzerindeki vatandaşların yolcu kartlarının geçici süreyle dondurulduğu bildirildi.

Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada "65 yaş üstü vatandaşlarımızın otobüs kartları bugünden itibaren geçici bir süre dondurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'DA DA UYGULANABİLİR

Koronavirüse karşı risk oluşturan yaşlı nüfus ise İstanbul'da toplu ulaşımdan vazgeçmiyor. Öyle ki, kentte toplu taşımayı ücretsiz kullanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan ücret alınmaya başlaması gündemde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre,17 Mart Salı günü 60 yaş ve üzeri 33 bin 592 kişi 82 bin 653 kez; 65 yaş ve üzeri 87 bin 661 kişi 230 bin 600 kez toplu taşımayı tercih etti.

Türkiye'de 359 koronavirüs vakası görülürken, 4 kişi ise hayatını kaybetti.