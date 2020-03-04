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Konya'da 8 kişilik çete 5 kişiyi döverek gasbetti

Bir saat içerisinde 5 gasp olayına karışan, 4'ü 18 yaşından küçük 8 kişilik çete, polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA | 04.03.2020 - 11:59..
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Konya'da 8 kişilik çete 5 kişiyi döverek gasbetti

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Sahitbaba Mahallesi'nde, içlerinde yabancı uyrukluluların da bulunduğu gasp çetesi, 1 saat içerisinde 5 kişiyi gasbetti.

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Şüphelilerin, önce 3 kişiyi dövüp, cep telefonları ve paralarını gasbettiği, sonra bakkal işleten 1 kişiyi döverek, 2 bin lirasını gasbettiği, ardından da bir çocuğu dövüp, telefonunu ve yeni aldığı ayakkabısını gasbettiği tespit edildi.

Konya'da 8 kişilik çete 5 kişiyi döverek gasbetti

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler, Irak uyruklu Mustafa A., Suriyeli uyruklu Ahmed R. (17) ile Görkem C. (16), Ebubekir D. (17), İsmail A., Abdulsamed S., Samet A. ve Hüseyin M.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin gasbettikleri 2 cep telefonuyla bir çift ayakkabı ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.

Konya'da 8 kişilik çete 5 kişiyi döverek gasbetti ViDEO

Konya'da 8 kişilik çete 5 kişiyi döverek gasbetti

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail A., Abdulsamed S., Samet A. ve Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hüseyin M. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yaşları 18'den küçük olan 3 kişinin de bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Konya'da 8 kişilik çete 5 kişiyi döverek gasbetti

Konya'da 8 kişilik çete 5 kişiyi döverek gasbetti

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