Konya'nın Meram ilçesine bağlı Sahitbaba Mahallesi'nde, içlerinde yabancı uyrukluluların da bulunduğu gasp çetesi, 1 saat içerisinde 5 kişiyi gasbetti.

MAĞDURLARI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜLER

Şüphelilerin, önce 3 kişiyi dövüp, cep telefonları ve paralarını gasbettiği, sonra bakkal işleten 1 kişiyi döverek, 2 bin lirasını gasbettiği, ardından da bir çocuğu dövüp, telefonunu ve yeni aldığı ayakkabısını gasbettiği tespit edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler, Irak uyruklu Mustafa A., Suriyeli uyruklu Ahmed R. (17) ile Görkem C. (16), Ebubekir D. (17), İsmail A., Abdulsamed S., Samet A. ve Hüseyin M.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin gasbettikleri 2 cep telefonuyla bir çift ayakkabı ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.

Konya'da 8 kişilik çete 5 kişiyi döverek gasbetti ViDEO

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail A., Abdulsamed S., Samet A. ve Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hüseyin M. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yaşları 18'den küçük olan 3 kişinin de bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.