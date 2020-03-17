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Konya'da ablasının borcu yüzünden yeğenini öldürdü

Ablasına ait olan 5 bin liralık borç nedeniyle çıkan tartışmada yeğenini bıçaklayarak öldüren, arkadaşını da ağır yaralayan Hüseyin Ö. ve olaya karıştığı öne sürülen ağabeyi, gözaltına alındı.

DHA | 17.03.2020 - 15:24..
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Konya'nın Şeker Mahallesi'nde Hüseyin Ö., iddiaya göre, yeğeni Tunahan Ö.'yü telefonla arayıp, ''Ablam, annemin üzerinden 5 bin liralık kozmetik harcaması yapmış. Borç da annemle birlikte yaşadığımız için bize geldi. Anneannenin borcunu öde.'' dedi.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Tunahan Ö.'nün tepki göstermesi üzerine dayı ile yeğen arasında tartışma çıktı.

Tunahan Ö., tartışmanın ardından aralarında Ömer U.'nun da bulunduğu 5 arkadaşı ile anneannesiyle birlikte yaşayan dayısı Hüseyin Ö.'nün evine gitti.

YEĞENİNİ VE ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Yeğeninin geldiğini gören Hüseyin Ö. de ağabeyi Adem Ö. ile birlikte evin önüne çıktı.

Dayı ile yeğen arasındaki tartışma, burada da devam etti. Hüseyin Ö., yeğeni Tunahan Ö. ve Ömer U.'yu göğüslerinden bıçakladı.

Konya'da ablasının borcu yüzünden yeğenini öldürdü

YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalan 2 arkadaş, ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Tunahan Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ömer U.'nun ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

2 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Hüseyin Ö. ve olaya karıştığı öne sürülen ağabeyi Adem Ö. (39), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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