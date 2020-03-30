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Konya'da ahırdan büyükbaş hayvan çalan 7 kişi tutuklandı

Ereğli ilçesinde ahırdan 15 büyükbaş hayvan çalan ve Osmaniye'de yakalanan 7 kişi, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanırken, hayvanlardan 14'ünün telef olduğu belirtildi.

DHA | 30.03.2020 - 10:31..
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Konya'nın Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi’nde, geçen cuma günü gece saatlerinde Ekrem Erdoğan'a ait çiftliğe gelen 7 kişi, ahırdaki 30 büyükbaş hayvanı çıkardı.

Şüpheliler, hayvanları 11 kilometre uzaklıktaki kamyona götürmeye çalışırken 15'i kaçtı.

Konya'da ahırdan büyükbaş hayvan çalan 7 kişi tutuklandı

 

JANDARMAYI GÖRÜNCE GÜZERGAH DEĞİŞTİ

Geriye kalan 15 büyükbaşı kamyona yükleyen hırsızlar, sonrasında bölgeden uzaklaştı. Kamyonetle Osmaniye’ye giden 7 kişi, jandarmanın yol kontrolü yaptığını fark edince yönünü değiştirerek, köy yolunda ilerledi. Bu sırada yakalanacaklarını düşünen şüpheliler, kamyondaki hayvanların branda yüzünden nefessiz kalarak telef olduğunu anladı. Hırsızlar, hayvanları kamyondan indirerek, kaçtı.

Konya'da ahırdan büyükbaş hayvan çalan 7 kişi tutuklandı

14 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU

Bir süre sonra yol kenarında yerde yatan büyükbaş hayvanları görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, 15 büyükbaş hayvanın 14’ünün boğulma sonucu telef olduğunu ve Konya Ereğli'den çalındığını belirledi. Jandarma, Cevdetiye beldesi DSİ Regülatörü Köprüsü yakınlarında şüphe üzerine 63 RC 287 plakalı kamyon ile bir otomobili durdurdu. Araçlardaki M.K., İ.P., A.B., İ.H.T., F.K., A.B., ve A.G. gözaltına alındı.

Konya'da ahırdan büyükbaş hayvan çalan 7 kişi tutuklandı

7'Sİ DE TUTUKLANDI

Şüphelilerin, daha önce de bölgede yaşanan büyükbaş hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 hayvan hırsızı, mahkemece tutuklandı.

Konya'da ahırdan büyükbaş hayvan çalan 7 kişi tutuklandı

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